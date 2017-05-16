|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Технологій та дизайну >
Кафедра виробничо-інформаційних технологій та БЖД >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7633
|Назва:
|Геометричні мотиви рослинних угруповань як засіб формування об'єктів ландшафтного дизайну
|Автори:
|Гиря, І.О.
|Ключові слова:
|ландшафтний дизайн
рослинний дизайн
дизайн земельних ділянок
озеленення
ландшафтні композиції
садова геометрія
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Нерідко цікаве оформлення земельної ділянки створюється на поєднанні найпростіших геометричних фігур. Статичність і завершеність кола, динаміка і емоційне напруження трикутника, чиста логіка прямих
кутів, вічний принцип золотого перетину, правила перспективи – все це допомагає внести у вигляд сучасного саду особливу красу. Вагоме значення у формуванні об’єктів ландшафтного дизайну займають рослинні угруповання.
|Опис:
|Гиря І. О. Геометричні мотиви рослинних угруповань як засіб формування об'єктів ландшафтного дизайну / І. О. Гиря // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 365-372.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7633
|Розташовується у зібраннях:
|Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.