Короткий огляд (реферат):

Нерідко цікаве оформлення земельної ділянки створюється на поєднанні найпростіших геометричних фігур. Статичність і завершеність кола, динаміка і емоційне напруження трикутника, чиста логіка прямих кутів, вічний принцип золотого перетину, правила перспективи – все це допомагає внести у вигляд сучасного саду особливу красу. Вагоме значення у формуванні об’єктів ландшафтного дизайну займають рослинні угруповання.