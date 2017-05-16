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Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7633

Назва: Геометричні мотиви рослинних угруповань як засіб формування об'єктів ландшафтного дизайну
Автори: Гиря, І.О.
Ключові слова: ландшафтний дизайн
рослинний дизайн
дизайн земельних ділянок
озеленення
ландшафтні композиції
садова геометрія
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Нерідко цікаве оформлення земельної ділянки створюється на поєднанні найпростіших геометричних фігур. Статичність і завершеність кола, динаміка і емоційне напруження трикутника, чиста логіка прямих кутів, вічний принцип золотого перетину, правила перспективи – все це допомагає внести у вигляд сучасного саду особливу красу. Вагоме значення у формуванні об’єктів ландшафтного дизайну займають рослинні угруповання.
Опис: Гиря І. О. Геометричні мотиви рослинних угруповань як засіб формування об'єктів ландшафтного дизайну / І. О. Гиря // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 365-372.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7633
Розташовується у зібраннях:Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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