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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7630
|Назва:
|Загальний підхід до проектування систем освітлення для приміщень в школах
|Автори:
|Шеріпбаєв, С.Р.
|Ключові слова:
|системи освітлення
види освітлення
проектування систем освітлення
виробниче приміщення
джерела світла
робоча зона
світловий потік
освітлення в школі
охорона праці
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Фактором, що визначає сприятливі умови праці, є раціональне освітлення робочої зони і робочих місць. Коли правильно розраховано і
підібрано освітлення виробничих приміщень, очі працюючого протягом тривалого часу зберігають здатність добре розрізняти предмети і знаряддя праці. Такі умови освітлення сприяють зниженню виробничого
травматизму і професійного захворювання очей.
|Опис:
|Шеріпбаєв С. Р. Загальний підхід до проектування систем освітлення для приміщень в школах / С. Р. Шеріпбаєв // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8
квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 353-357.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7630
|Розташовується у зібраннях:
|Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти
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