|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Технологій та дизайну >
Кафедра виробничо-інформаційних технологій та БЖД >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7629
|Назва:
|Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони приміщень навчальних закладів
|Автори:
|Бандур, А.О.
|Ключові слова:
|робоча зона
забруднення повітря
охорона праці
повітря в загальноосвітніх закладах
санітарні норми класної кімнати
провітрювання в школі
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Оточуюче повітря є найважливішим фактором забезпечення нашого життя. Без повітря, що надходить через дихальні шляхи в наші легені, вже через кілька хвилин настає смерть. В природних умовах ця залежність не
приховує загрози життю, бо повітря, як правило, не забруднене отруйними речовинами. Метою даної статті є дослідження основних заходів та засобів попередження забруднення повітря робочої зони приміщень навчальних
закладів.
|Опис:
|Бандур А. О. Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони приміщень навчальних закладів / А. О. Бандур // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 350-353.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7629
|Розташовується у зібраннях:
|Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.