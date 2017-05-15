Короткий огляд (реферат):

Оточуюче повітря є найважливішим фактором забезпечення нашого життя. Без повітря, що надходить через дихальні шляхи в наші легені, вже через кілька хвилин настає смерть. В природних умовах ця залежність не приховує загрози життю, бо повітря, як правило, не забруднене отруйними речовинами. Метою даної статті є дослідження основних заходів та засобів попередження забруднення повітря робочої зони приміщень навчальних закладів.