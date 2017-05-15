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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7629

Назва: Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони приміщень навчальних закладів
Автори: Бандур, А.О.
Ключові слова: робоча зона
забруднення повітря
охорона праці
повітря в загальноосвітніх закладах
санітарні норми класної кімнати
провітрювання в школі
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Оточуюче повітря є найважливішим фактором забезпечення нашого життя. Без повітря, що надходить через дихальні шляхи в наші легені, вже через кілька хвилин настає смерть. В природних умовах ця залежність не приховує загрози життю, бо повітря, як правило, не забруднене отруйними речовинами. Метою даної статті є дослідження основних заходів та засобів попередження забруднення повітря робочої зони приміщень навчальних закладів.
Опис: Бандур А. О. Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони приміщень навчальних закладів / А. О. Бандур // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 350-353.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7629
Розташовується у зібраннях:Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
80.pdf428,17 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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