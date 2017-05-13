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Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7623

Назва: Природне, штучне, суміщене освітлення в приміщеннях школи
Автори: Жовницька, Н.В.
Ключові слова: освітлення
система освітлення
види освітлення
освітлення в школі
безпека життя
безпека навчання
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Правильно виконане раціональне освітлення навчальних установ має важливе значення для виконання всіх видів робіт. Світло є важливим стимулятором не тільки зорового аналізатора, але й організму в цілому.Раціональне освітлення забезпечує психологічний комфорт, поліпшує умови праці, підвищує безпеку робіт і одночасно сприяє поліпшенню якості продукції, підвищенню продуктивності праці. При хорошому освітленні очі протягом довгого часу зберігають здатність добре бачити, не стомлюючись. Тому для навчального процесу якість освітлення особливо важлива.
Опис: Жовницька Н. В. Природне, штучне, суміщене освітлення в приміщеннях школи / Н. В. Жовницька // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 335-337.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7623
Розташовується у зібраннях:Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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