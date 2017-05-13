|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Технологій та дизайну >
Кафедра виробничо-інформаційних технологій та БЖД >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7623
|Назва:
|Природне, штучне, суміщене освітлення в приміщеннях школи
|Автори:
|Жовницька, Н.В.
|Ключові слова:
|освітлення
система освітлення
види освітлення
освітлення в школі
безпека життя
безпека навчання
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Правильно виконане раціональне освітлення навчальних установ має важливе значення для виконання всіх видів робіт. Світло є важливим стимулятором не тільки зорового аналізатора, але й організму в цілому.Раціональне освітлення забезпечує психологічний комфорт, поліпшує умови праці, підвищує безпеку робіт і одночасно сприяє
поліпшенню якості продукції, підвищенню продуктивності праці. При хорошому освітленні очі протягом довгого часу зберігають здатність добре бачити, не стомлюючись. Тому для навчального процесу якість освітлення
особливо важлива.
|Опис:
|Жовницька Н. В. Природне, штучне, суміщене освітлення в приміщеннях школи / Н. В. Жовницька // Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти :
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 7–8 квітня 2014 р.). – Полтава : ПНПУ, 2014. – С. 335-337.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7623
|Розташовується у зібраннях:
|Охорона праці в галузі освіти: теоретичні і технологічні аспекти
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.