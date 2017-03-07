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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7354
|Назва:
|Вишивка в одязі - шана українській традиції
|Автори:
|Толок, І.Ю.
|Ключові слова:
|українська вишивка
народне мистецтво
історія вишивки
історія одягу України
український рушник
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Українська вишивка в наш час є складним та багатогранним явищем, яке розвивається в сфері традиційно-побутового, самодіяльного мистецтва та творчості як звичайних любителів так і художників-професіоналів. Все частіше українські дизайнери починають звертатись в своїх роботах до національних традицій оформлення одягу, особливо жіночого, на сукнях, дорогих і звичайних, з'являється
українська вишивка. Головне те, що сучасна вишивка зберігає свій духовний світ,
поглиблює образну змістовність і доводить, що народне мистецтво, як і народна пісня, це велике надбання нашої культури.
|Опис:
|Толок І. Ю. Вишивка в одязі - шана українській традиції / І. Ю. Толок // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 126-131.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7354
|Розташовується у зібраннях:
|Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк
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