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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7337

Назва: Сервірування сучасного столу у традиціях української народної вишивки
Автори: Кіросір, Л.М.
Ключові слова: українська вишивка
вишивка скатертин
сервірування столу
техніки вишивки
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Дані археологічних розкопок, свідчення літописців і мандрівників дозволяють стверджувати, що мистецтво вишивання на території, яку займає сучасна Україна, сягає сивої давнини, і розвиток його, починаючи з незапам’ятних часів і до наших днів, не переривався ніколи. Українські вишивки дуже різноманітні і гармонійні за поєднанням кольорів. Кожному району притаманний своєрідний колорит. Вишита скатертина чи рушник могли розповісти цілу історію з життя звичайної сільської родини. Скринька народної вишивки постійно поповнювалася новими техніками, які зберігалися в генетичній пам’яті українського народу.
Опис: Кіросір Л. М. Сервірування сучасного столу у традиціях української народної вишивки / Л. М. Кіросір // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 80-84.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7337
Розташовується у зібраннях:Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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