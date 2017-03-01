Короткий огляд (реферат):

Дані археологічних розкопок, свідчення літописців і мандрівників дозволяють стверджувати, що мистецтво вишивання на території, яку займає сучасна Україна, сягає сивої давнини, і розвиток його, починаючи з незапам’ятних часів і до наших днів, не переривався ніколи. Українські вишивки дуже різноманітні і гармонійні за поєднанням кольорів. Кожному району притаманний своєрідний колорит. Вишита скатертина чи рушник могли розповісти цілу історію з життя звичайної сільської родини. Скринька народної вишивки постійно поповнювалася новими техніками, які зберігалися в генетичній пам’яті українського народу.