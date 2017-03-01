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Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7337
|Назва:
|Сервірування сучасного столу у традиціях української народної вишивки
|Автори:
|Кіросір, Л.М.
|Ключові слова:
|українська вишивка
вишивка скатертин
сервірування столу
техніки вишивки
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Дані археологічних розкопок, свідчення літописців і мандрівників дозволяють стверджувати, що мистецтво вишивання на території, яку займає сучасна Україна, сягає сивої давнини, і розвиток його, починаючи з
незапам’ятних часів і до наших днів, не переривався ніколи. Українські вишивки дуже різноманітні і гармонійні за поєднанням
кольорів. Кожному району притаманний своєрідний колорит. Вишита скатертина чи рушник могли розповісти цілу історію з життя звичайної сільської родини. Скринька народної вишивки постійно поповнювалася новими техніками, які зберігалися в генетичній
пам’яті українського народу.
|Опис:
|Кіросір Л. М. Сервірування сучасного столу у традиціях української народної вишивки / Л. М. Кіросір // Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, Заслуженого майстра народної творчості України В.С. Роїк: матеріали наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 80-84.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7337
|Розташовується у зібраннях:
|Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Віри Сергіївни Роїк
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