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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7299
|Назва:
|Пам'яті Віктора Петровича Мирного
|Автори:
|Тищенко, Т.М.
|Ключові слова:
|Мирний Віктор Петрович
історія ПНПУ імені В. Г. Короленка
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|Мирний Віктор Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, завідувач кафедри педагогіки, проректор із
навчальної роботи Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. Віктор Петрович був яскравою особистістю, цікавою людиною, дотепним колегою, який заслуговує на довгу і вдячну пам’ять. Було завжди помітно, що ця людина звикла до постійної праці, про що
свідчить життєвий шлях Віктора Петровича. Таке ставлення до праці дозволило йому стати науковцем високого рівня. Щедро передаючи
свій досвід молодим викладачам, Віктор Петрович завжди говорив бездоганною українською мовою. Його лекції були науковими, цікавими, високомайстерними.
|Опис:
|Тищенко Т. М. Пам'яті Віктора Петровича Мирного / Т. М. Тищенко // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 252-253.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7299
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
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