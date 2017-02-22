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Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7298

Назва: Філософія освіти та естетичного виховання у науковому доробку І. А. Зязюна
Автори: Масась, І.М.
Ключові слова: Зязюн Іван Андрійович
естетичне виховання
історія ПНПУ імені В. Г. Короленка
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): Ім’я вченого-філософа, педагога і організатора освіти України, доктора філософських наук, професора, дійсного члена АПН України Івана Андрійовича Зязюна знане і шановане у педагогічному світі. Але не посади, а, передусім, численні грунтовні наукові праці, оригінальні ідеї, яскрава науково-педагогічна діяльність поставили його в ряд найпомітніших постатей сучасної української педагогіки. Величезний життєвий досвід, потужний інтелектуальний та творчий потенціал, виняткова цілеспрямованість та ентузіазм протягом багатьох років допомагали йому згуртовувати і вести за собою педагогів і науковців, сповнених прагнення до розвитку й удосконалення освітянської справи в нашій державі.
Опис: Масась І. М. Філософія освіти та естетичного виховання у науковому доробку І. А. Зязюна / І. М. Масась // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 246-251.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7298
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

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