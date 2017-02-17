Короткий огляд (реферат):

Одним із педагогів, які високо оцінювали роль естетичного виховання в процесі формування особистості, був і видатний український фольклорист, етнограф, літературознавець та видатний громадський діяч у галузі вітчизняного музеєзнавства М. Ф. Сумцов (1854-1922). На думку вченого, естетичне виховання повинно розвивати в особистості вміння помічати прекрасне, збагачувати сферу емоційних переживань, вдосконалювати культуру прояву почуттів. Педагог зазначав, що людина, яка здібна гостро відчувати та тонко переживати, стає більш чуйною й сприйнятливою. Розмірковуючи про значення естетичного виховання, М. Ф. Сумцов писав, що, ”… безперечно, ні краса рідного краю, ні чарівні звуки музики не зроблять людину відразу моральною та порядною, але вони сприяють формуванню та розвитку таких почуттів, на фоні яких моральні якості легко зароджуються й розвиваються”.