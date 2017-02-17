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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7283
|Назва:
|Естетичне виховання особистості в педагогічній спадщині М. Ф. Сумцова
|Автори:
|Мальована, М.А.
|Ключові слова:
|Сумцов Микола Федорович
естетичне виховання
моральне виховання
естетичне сприймання
форми виховання учня
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|Одним із педагогів, які високо оцінювали роль естетичного виховання в процесі формування особистості, був і видатний український фольклорист, етнограф, літературознавець та видатний громадський діяч у галузі вітчизняного музеєзнавства М. Ф. Сумцов
(1854-1922). На думку вченого, естетичне виховання повинно розвивати в особистості вміння помічати прекрасне, збагачувати сферу емоційних переживань, вдосконалювати культуру
прояву почуттів. Педагог зазначав, що людина, яка здібна гостро відчувати та тонко переживати, стає більш чуйною й сприйнятливою. Розмірковуючи про значення естетичного виховання, М. Ф. Сумцов писав, що, ”… безперечно, ні краса рідного краю, ні чарівні звуки музики не зроблять людину відразу моральною та порядною, але вони сприяють формуванню та розвитку таких почуттів, на фоні яких моральні якості
легко зароджуються й розвиваються”.
|Опис:
|Мальована М. А. Естетичне виховання особистості в педагогічній спадщині М. Ф. Сумцова / М. А. Мальована // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 193-198.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7283
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
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