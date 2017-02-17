Короткий огляд (реферат):

Останнім часом в українській педагогічній науці посилюється інтерес до спадщини вітчизняних православних педагогів, філософів, культурних діячів. Це зумовлено, по-перше, зростанням негативних суспільних впливів на моральне виховання та усвідомленням наслідків цього явища; по-друге, потребою подальшого розвитку кращих традицій духовно-морального виховання особистості; по-третє, необхідністю пошуку тих духовних ідеалів, які дозволять послабити соціальну напруженість, а також позитивно впливатимуть на реалізацію завдань морального виховання. Серед когорти відомих українських педагогів кінця ХVІІ – першої третини ХVІІІ ст. особливе місце належить Івану (Іоанну) Максимовичу (1651–1715 рр.) – талановитому педагогові і просвітникові, активному громадському, культурному, церковному діячеві, літераторові.