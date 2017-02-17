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Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7282

Назва: Рушійні сили розвитку ідей Іоанна Максимовича щодо морального виховання особистості
Автори: Ільченко, О.Ю.
Погрібняк, О.В.
Ключові слова: Максимович Іоанн
моральне виховання
освітня система XVIII ст.
православні педагоги
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): Останнім часом в українській педагогічній науці посилюється інтерес до спадщини вітчизняних православних педагогів, філософів, культурних діячів. Це зумовлено, по-перше, зростанням негативних суспільних впливів на моральне виховання та усвідомленням наслідків цього явища; по-друге, потребою подальшого розвитку кращих традицій духовно-морального виховання особистості; по-третє, необхідністю пошуку тих духовних ідеалів, які дозволять послабити соціальну напруженість, а також позитивно впливатимуть на реалізацію завдань морального виховання. Серед когорти відомих українських педагогів кінця ХVІІ – першої третини ХVІІІ ст. особливе місце належить Івану (Іоанну) Максимовичу (1651–1715 рр.) – талановитому педагогові і просвітникові, активному громадському, культурному, церковному діячеві, літераторові.
Опис: Ільченко О. Ю. Рушійні сили розвитку ідей Іоанна Максимовича щодо морального виховання особистості / О. Ю. Ільченко, О. В. Погрібняк // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 188-193.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7282
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

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