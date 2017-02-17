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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7282
|Назва:
|Рушійні сили розвитку ідей Іоанна Максимовича щодо морального виховання особистості
|Автори:
|Ільченко, О.Ю.
Погрібняк, О.В.
|Ключові слова:
|Максимович Іоанн
моральне виховання
освітня система XVIII ст.
православні педагоги
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|Останнім часом в українській педагогічній науці посилюється інтерес до спадщини вітчизняних православних педагогів, філософів, культурних діячів. Це зумовлено, по-перше, зростанням негативних суспільних впливів на моральне виховання та усвідомленням наслідків цього явища; по-друге, потребою подальшого розвитку кращих традицій духовно-морального виховання особистості; по-третє, необхідністю пошуку тих духовних ідеалів, які дозволять послабити соціальну напруженість, а також позитивно впливатимуть на реалізацію завдань морального виховання. Серед когорти відомих українських педагогів кінця ХVІІ – першої третини ХVІІІ ст. особливе місце належить Івану (Іоанну) Максимовичу (1651–1715 рр.) – талановитому педагогові і просвітникові, активному громадському, культурному, церковному діячеві, літераторові.
|Опис:
|Ільченко О. Ю. Рушійні сили розвитку ідей Іоанна Максимовича щодо морального виховання особистості / О. Ю. Ільченко, О. В. Погрібняк // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 188-193.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7282
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
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