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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
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Факультет Історичний >
Кафедра географії та краєзнавства >
Статті >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7280

Назва: Самоосвітня діяльність вчителя географії
Автори: Шуканова, А.А.
Ключові слова: самоосвіта
самоосвітня діяльність
вчитель
географія
Дата публікації: 2011
Короткий огляд (реферат): У вітчизняній освітній системі існує суперечність між реальним рівнем професійної компетентності вчителя і сучасними вимогами до його особистості, що загострює необхідність пошуку шляхів її формування і розвитку. Нові вимоги до вчителя як суб’єкта освітнього процесу полягають у здатності до професійно–особистісного самовизначення і саморозвитку. Ці обставини зумовлюють потребу в здійсненні самоосвітньої діяльності з метою оволодіння сучасними компетентностями усіма педагогічними працівниками, зокрема вчителями географії. Це дасть можливість реалізувати в житті свій пізнавальний, творчий, діяльнісний потенціал. Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю постійної адаптації людини до змін як у суспільстві, так і у професійній діяльності, що формує потребу в систематичному оновленні й збагаченні професійних знань, адже за сучасними уявленнями професійний розвиток педагога – це розвиток інтелекту, емоційно-вольової, моральної сфер, самостійності, автономності, мотивації самовдосконалення і самоактуалізації.
Опис: Шуканова А. А. Самоосвітня діяльність вчителя географії / А. А. Шуканова // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2011. – № 8–9 (117–118). – С. 113 – 115.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7280
Розташовується у зібраннях:Статті

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