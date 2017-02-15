Короткий огляд (реферат):

Актуальність проблеми національно-естетичного виховання у педагогічній спадщині В. М. Верховинця є незаперечною, оскільки його спадщина є національним за своєю сутністю і виховним за змістом явищем, що поєднує наукову творчість, теоретичну і практичну діяльність видатного педагога, головною метою якої є формування національної культури молоді, ознайомлення з духовною спадщиною і передача суспільно-історичного досвіду українського народу, наповнення свідомості людини рисами національного характеру, патріотичними почуттями.