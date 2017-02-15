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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7231
|Назва:
|Національно-естетичне виховання у педагогічній спадщині В. М. Верховинця
|Автори:
|Янушкевич, М.С.
|Ключові слова:
|Верховинець Василь Миколайович
музичні ігри в вихованні
національно-естетичне виховання
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|Актуальність проблеми національно-естетичного виховання у педагогічній спадщині В. М. Верховинця є незаперечною, оскільки його
спадщина є національним за своєю сутністю і виховним за змістом явищем, що поєднує наукову творчість, теоретичну і практичну
діяльність видатного педагога, головною метою якої є формування національної культури молоді, ознайомлення з духовною спадщиною
і передача суспільно-історичного досвіду українського народу, наповнення свідомості людини рисами національного характеру,
патріотичними почуттями.
|Опис:
|Янушкевич М. С. Національно-естетичне виховання у педагогічній спадщині В. М. Верховинця / М. С. Янушкевич // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 128-131.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7231
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
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