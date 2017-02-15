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Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7231

Назва: Національно-естетичне виховання у педагогічній спадщині В. М. Верховинця
Автори: Янушкевич, М.С.
Ключові слова: Верховинець Василь Миколайович
музичні ігри в вихованні
національно-естетичне виховання
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): Актуальність проблеми національно-естетичного виховання у педагогічній спадщині В. М. Верховинця є незаперечною, оскільки його спадщина є національним за своєю сутністю і виховним за змістом явищем, що поєднує наукову творчість, теоретичну і практичну діяльність видатного педагога, головною метою якої є формування національної культури молоді, ознайомлення з духовною спадщиною і передача суспільно-історичного досвіду українського народу, наповнення свідомості людини рисами національного характеру, патріотичними почуттями.
Опис: Янушкевич М. С. Національно-естетичне виховання у педагогічній спадщині В. М. Верховинця / М. С. Янушкевич // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 128-131.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7231
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

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Файл Опис РозмірФормат
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