Короткий огляд (реферат):

На виключне значення сімейного виховання у свій час вказував основоположник національної української педагогіки, талановитий педагог і патріот Григорій Григорович Ващенко. Він є творцем концептуальних положень української національної педагогіки, що відповідає духовності українського народу, його історичній місії і потребам державного будівництва України. Сьогодні відродження національного виховання вимагає оновлення педагогічного мислення, повернення до втрачених джерел, до спадщини українських педагогів ХХ століття, які відстоювали педагогічні засади наших предків.