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Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7230
|Назва:
|Родинне виховання в працях Григорія Ващенка
|Автори:
|Срібна, І.С.
|Ключові слова:
|Ващенко Григорій Григорович
родинне виховання
національне виховання
народна педагогіка
|Дата публікації:
|2015
|Короткий огляд (реферат):
|На виключне значення сімейного виховання у свій час вказував основоположник національної української педагогіки, талановитий педагог і патріот Григорій Григорович Ващенко. Він є творцем концептуальних положень української національної педагогіки, що відповідає духовності українського народу, його історичній місії і потребам державного будівництва України. Сьогодні відродження національного виховання вимагає оновлення
педагогічного мислення, повернення до втрачених джерел, до спадщини українських педагогів ХХ століття, які відстоювали педагогічні засади наших предків.
|Опис:
|Срібна І. С. Родинне виховання в працях Григорія Ващенка / І. С. Срібна // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 124-128.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7230
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.
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