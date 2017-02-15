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Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7230

Назва: Родинне виховання в працях Григорія Ващенка
Автори: Срібна, І.С.
Ключові слова: Ващенко Григорій Григорович
родинне виховання
національне виховання
народна педагогіка
Дата публікації: 2015
Короткий огляд (реферат): На виключне значення сімейного виховання у свій час вказував основоположник національної української педагогіки, талановитий педагог і патріот Григорій Григорович Ващенко. Він є творцем концептуальних положень української національної педагогіки, що відповідає духовності українського народу, його історичній місії і потребам державного будівництва України. Сьогодні відродження національного виховання вимагає оновлення педагогічного мислення, повернення до втрачених джерел, до спадщини українських педагогів ХХ століття, які відстоювали педагогічні засади наших предків.
Опис: Срібна І. С. Родинне виховання в працях Григорія Ващенка / І. С. Срібна // Дидаскал. - 2015. - № 15. - С. 124-128.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7230
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 15 (2015). Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки.

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Файл Опис РозмірФормат
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