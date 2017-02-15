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2017(1) >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7229
|Назва:
|Особливості проявів алекситимії у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями
|Автори:
|Компанович
|Ключові слова:
|алекситимія
психосоматичні серцево-судинні захворювання
підлітковий вік
підлітки
тривожність
самооцінка
фіксація на самозахисті
екстраверсія
самоідентичність
|Дата публікації:
|2017
|Видавець:
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|Короткий огляд (реферат):
|У статті розглянуто особливості емоційної сфери та психологічні властивості підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями в контексті психофізіологічних змін характерних для підліткового віку. Проаналізовано феномен алекситимії як ключовий у патогенезі психосоматичних серцево-судинних захворювань. Досліджено, що у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями прояви алекситимії перебувають у континуумі з такими психологічними властивостями як тривожність, фіксація на самозахисті, низький рівнем самооцінки, екстраверсії та проблема з самоідентичністю.
|Опис:
|Компанович М. С. Особливості проявів алекситимії у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 109–119.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7229
|Розташовується у зібраннях:
|2017(1)
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