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2017(1) > Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7229

Назва: Особливості проявів алекситимії у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями Автори: Компанович Ключові слова: алекситимія

психосоматичні серцево-судинні захворювання

підлітковий вік

підлітки

тривожність

самооцінка

фіксація на самозахисті

екстраверсія

самоідентичність Дата публікації: 2017 Видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто особливості емоційної сфери та психологічні властивості підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями в контексті психофізіологічних змін характерних для підліткового віку. Проаналізовано феномен алекситимії як ключовий у патогенезі психосоматичних серцево-судинних захворювань. Досліджено, що у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями прояви алекситимії перебувають у континуумі з такими психологічними властивостями як тривожність, фіксація на самозахисті, низький рівнем самооцінки, екстраверсії та проблема з самоідентичністю. Опис: Компанович М. С. Особливості проявів алекситимії у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 109–119. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7229 Розташовується у зібраннях: 2017(1)



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