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15 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7198

Назва: Роль особистісно орієнтованої професійної підготовки у формуванні творчої активності сучасного вчителя
Автори: Цина, А.Ю.
Ключові слова: вчитель
професійна підготовка
творча активність
особистісно орієнтована спрямованість
Дата публікації: 2008
Короткий огляд (реферат): Упровадження з 2005 року в Україні Державного стандарту базової і повної середньої освіти потребує відповідних змін у підготовці педагогічних кадрів для основної та старшої школи. Аналіз реального стану професійної підготовки майбутніх учителів свідчить, що ідея особистісно орієнтованого підходу до навчання залишається в основному теорією. Організація особистісно-орієнтованої спрямованості професійної підготовки майбутнього вчителя може стати тією ланкою, що пов’яже теорію з повсякденною практичною діяльністю викладачів педвузів. Особистісно орієнтована спрямованість професійної підготовки майбутніх учителів полягає не лише у формуванні особистості студента засобами професійно-орієнтованих дисциплін, але й у підготовці вчителя, здатного прикладом власних особистісних якостей формувати особистості вихованців.
Опис: Цина А. Ю. Роль особистісно орієнтованої професійної підготовки у формуванні творчої активності сучасного вчителя / А. Ю. Цина // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 377-379.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7198
Розташовується у зібраннях:15 Каришинські читання

Файли цього матеріалу:

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