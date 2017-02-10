Короткий огляд (реферат):

Упровадження з 2005 року в Україні Державного стандарту базової і повної середньої освіти потребує відповідних змін у підготовці педагогічних кадрів для основної та старшої школи. Аналіз реального стану професійної підготовки майбутніх учителів свідчить, що ідея особистісно орієнтованого підходу до навчання залишається в основному теорією. Організація особистісно-орієнтованої спрямованості професійної підготовки майбутнього вчителя може стати тією ланкою, що пов’яже теорію з повсякденною практичною діяльністю викладачів педвузів. Особистісно орієнтована спрямованість професійної підготовки майбутніх учителів полягає не лише у формуванні особистості студента засобами професійно-орієнтованих дисциплін, але й у підготовці вчителя, здатного прикладом власних особистісних якостей формувати особистості вихованців.