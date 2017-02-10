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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7198
|Назва:
|Роль особистісно орієнтованої професійної підготовки у формуванні творчої активності сучасного вчителя
|Автори:
|Цина, А.Ю.
|Ключові слова:
|вчитель
професійна підготовка
творча активність
особистісно орієнтована спрямованість
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Упровадження з 2005 року в Україні Державного стандарту базової і повної середньої освіти потребує відповідних змін у підготовці педагогічних кадрів для основної та старшої школи. Аналіз реального стану професійної підготовки майбутніх учителів свідчить, що ідея особистісно орієнтованого підходу до навчання залишається в основному теорією. Організація особистісно-орієнтованої спрямованості професійної підготовки майбутнього вчителя може стати тією ланкою, що пов’яже теорію з повсякденною практичною діяльністю викладачів педвузів.
Особистісно орієнтована спрямованість професійної підготовки майбутніх учителів полягає не лише у формуванні особистості студента засобами професійно-орієнтованих дисциплін, але й у підготовці вчителя, здатного прикладом власних особистісних якостей формувати особистості вихованців.
|Опис:
|Цина А. Ю. Роль особистісно орієнтованої професійної підготовки у формуванні творчої активності сучасного вчителя / А. Ю. Цина // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 377-379.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7198
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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