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15 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7196

Назва: Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків на уроках біології
Автори: Третьякова, Т.М.
Ключові слова: урок
біологія
міжпредметні зв’язки
Дата публікації: 2008
Короткий огляд (реферат): Оскільки об’єктивний матеріальний світ є всебічно взаємозв’язаний, то й всі науки, які його вивчають, теж у певній мірі мають бути пов’язані між собою. Свідомі взаємозв’язані знання впливають на розвиток практичної трудової діяльності людини. В цілому це посилює процес виховання всіх рис людини. Нині не існує такої науки, яка б розвивалась ізольовано, не спираючись на дослідження інших наук. Власне, «завдання науки заключається в тому, щоб видимий, що виступає на поверхні явищ рух, привести до дійсного внутрішнього руху». І провідна роль в здійсненні цього процесу належить вчителю, внаслідок реалізації міжпредметних зв’язків на уроках.
Опис: Третьякова Т. М. Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків на уроках біології / Т. М. Третьякова // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 373-375.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7196
Розташовується у зібраннях:15 Каришинські читання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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