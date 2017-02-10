Короткий огляд (реферат):

Оскільки об’єктивний матеріальний світ є всебічно взаємозв’язаний, то й всі науки, які його вивчають, теж у певній мірі мають бути пов’язані між собою. Свідомі взаємозв’язані знання впливають на розвиток практичної трудової діяльності людини. В цілому це посилює процес виховання всіх рис людини. Нині не існує такої науки, яка б розвивалась ізольовано, не спираючись на дослідження інших наук. Власне, «завдання науки заключається в тому, щоб видимий, що виступає на поверхні явищ рух, привести до дійсного внутрішнього руху». І провідна роль в здійсненні цього процесу належить вчителю, внаслідок реалізації міжпредметних зв’язків на уроках.