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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7196
|Назва:
|Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків на уроках біології
|Автори:
|Третьякова, Т.М.
|Ключові слова:
|урок
біологія
міжпредметні зв’язки
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Оскільки об’єктивний матеріальний світ є всебічно взаємозв’язаний, то й всі науки, які його вивчають, теж у певній мірі мають бути пов’язані між собою.
Свідомі взаємозв’язані знання впливають на розвиток практичної трудової діяльності людини. В цілому це посилює процес виховання всіх рис людини. Нині не існує такої науки, яка б розвивалась ізольовано, не спираючись на дослідження інших наук. Власне, «завдання науки заключається в тому, щоб видимий, що виступає на поверхні явищ рух, привести до дійсного внутрішнього руху». І провідна роль в здійсненні цього процесу належить вчителю, внаслідок реалізації міжпредметних зв’язків на уроках.
|Опис:
|Третьякова Т. М. Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків на уроках біології / Т. М. Третьякова // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 373-375.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7196
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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