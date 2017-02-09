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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7192
|Назва:
|Навчання у співробітництві як стратегія особистісно орієнтованого підходу
|Автори:
|Білик, Н.І.
Самойленко, С.С.
|Ключові слова:
|навчання
співробітництво
особистісно орієнтований підхід
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Сучасному суспільству необхідні люди, що самостійно мислять, здатні до самореалізації на основі адекватної самооцінки. Очевидним є й інше: надати учням необхідні знання можна лише через особистісно орієнтовані технології, тому що навчання, орієнтоване на «середнього» учня не може відповідати сучасній ситуації. Тому стратегічний напрям розвитку системи освіти в різних країнах відбувається шляхом вирішення проблеми особистісно орієнтованого навчання, у якому особистість учня знаходиться у центрі уваги педагога.
|Опис:
|Білик Н. І. Навчання у співробітництві як стратегія особистісно орієнтованого підходу / Н. М. Білик, С. С. Самойленко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 365-367.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7192
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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