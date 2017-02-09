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15 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7192

Назва: Навчання у співробітництві як стратегія особистісно орієнтованого підходу
Автори: Білик, Н.І.
Самойленко, С.С.
Ключові слова: навчання
співробітництво
особистісно орієнтований підхід
Дата публікації: 2008
Короткий огляд (реферат): Сучасному суспільству необхідні люди, що самостійно мислять, здатні до самореалізації на основі адекватної самооцінки. Очевидним є й інше: надати учням необхідні знання можна лише через особистісно орієнтовані технології, тому що навчання, орієнтоване на «середнього» учня не може відповідати сучасній ситуації. Тому стратегічний напрям розвитку системи освіти в різних країнах відбувається шляхом вирішення проблеми особистісно орієнтованого навчання, у якому особистість учня знаходиться у центрі уваги педагога.
Опис: Білик Н. І. Навчання у співробітництві як стратегія особистісно орієнтованого підходу / Н. М. Білик, С. С. Самойленко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 365-367.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7192
Розташовується у зібраннях:15 Каришинські читання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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