Короткий огляд (реферат):

Сучасному суспільству необхідні люди, що самостійно мислять, здатні до самореалізації на основі адекватної самооцінки. Очевидним є й інше: надати учням необхідні знання можна лише через особистісно орієнтовані технології, тому що навчання, орієнтоване на «середнього» учня не може відповідати сучасній ситуації. Тому стратегічний напрям розвитку системи освіти в різних країнах відбувається шляхом вирішення проблеми особистісно орієнтованого навчання, у якому особистість учня знаходиться у центрі уваги педагога.