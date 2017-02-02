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15 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7149

Назва: Реформування старшої загальноосвітньої школи та допомога учням в опануванні біологічними поняттями
Автори: Скоряк, А.Г.
Ключові слова: учні
біологія
реформа
школа
Дата публікації: 2008
Короткий огляд (реферат): Метою сучасної освіти є створення умов для розвитку та саморозвитку учнів, виховання в них здатності самостійно приймати рішення. Саме тому в центрі політики, яку проводить сучасна держава, стає особистість людини. Це в свою чергу відповідно вимагає докорінних перетворень у системі самої осві- ти. Тобто це вимагає її реформування. Прикладом є перехід до дванадцятирічної школи з новими навчальними планами та стандартами, введення старшої профільної школи, заміна випускних та вступних екзаменів зовнішнім сертифікованим оцінюванням навчальних досягнень учнів, зміна форм та методів навчання у зв’язку з переорієнтацією від школи знань, умінь та навичок до школи розвитку окремої цілісної особистості.
Опис: Скоряк А. Г. Реформування старшої загальноосвітньої школи та допомога учням в опануванні біологічними поняттями / А. Г. Скоряк // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 267-268.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7149
Розташовується у зібраннях:15 Каришинські читання

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Skoryak.pdf504,82 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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