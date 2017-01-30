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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7113
|Назва:
|Підготовка студентів технічних спеціальностей із зарубіжних країн у Радянському Союзі: історичний аспект
|Автори:
|Руденко, Н.В.
|Ключові слова:
|освітні послуги
навчання іноземних студентів
підготовка фахівців
освіта у Радянському Союзі
вища школа
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Розвиток міжнародного співробітництва України в галузі надання освітніх послуг іноземним громадянам передбачає як всебічний аналіз навчання іноземних студентів у різних країнах світу в історичній ретроспективі, так і розробку концептуальних основ зміни системи підготовки іноземних спеціалістів для зарубіжних країн в Україні у нових політичних, економічних і соціальних умовах.
Накопичений досвід навчання іноземних студентів у радянських вищих навчальних закладах важливий для наукового обґрунтування головних напрямів реформи вищої школи, а саме: автономії навчальних закладів та академічних свобод; різноманіття професійних програм, впровадження багаторівневої структури освіти; розширення фундаментальної гуманітарної та природничої складових освіти як основи цілісного і системного сприйняття світу; забезпечення якості і наступності освіти введенням міжнародних освітніх стандартів.
|Опис:
|Руденко Н. В. Підготовка студентів технічних спеціальностей із зарубіжних країн у Радянському Союзі: історичний аспект / Н. В. Руденко // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 272-274.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7113
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
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