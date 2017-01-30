Короткий огляд (реферат):

Розвиток міжнародного співробітництва України в галузі надання освітніх послуг іноземним громадянам передбачає як всебічний аналіз навчання іноземних студентів у різних країнах світу в історичній ретроспективі, так і розробку концептуальних основ зміни системи підготовки іноземних спеціалістів для зарубіжних країн в Україні у нових політичних, економічних і соціальних умовах. Накопичений досвід навчання іноземних студентів у радянських вищих навчальних закладах важливий для наукового обґрунтування головних напрямів реформи вищої школи, а саме: автономії навчальних закладів та академічних свобод; різноманіття професійних програм, впровадження багаторівневої структури освіти; розширення фундаментальної гуманітарної та природничої складових освіти як основи цілісного і системного сприйняття світу; забезпечення якості і наступності освіти введенням міжнародних освітніх стандартів.