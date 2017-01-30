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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7113

Назва: Підготовка студентів технічних спеціальностей із зарубіжних країн у Радянському Союзі: історичний аспект
Автори: Руденко, Н.В.
Ключові слова: освітні послуги
навчання іноземних студентів
підготовка фахівців
освіта у Радянському Союзі
вища школа
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Розвиток міжнародного співробітництва України в галузі надання освітніх послуг іноземним громадянам передбачає як всебічний аналіз навчання іноземних студентів у різних країнах світу в історичній ретроспективі, так і розробку концептуальних основ зміни системи підготовки іноземних спеціалістів для зарубіжних країн в Україні у нових політичних, економічних і соціальних умовах. Накопичений досвід навчання іноземних студентів у радянських вищих навчальних закладах важливий для наукового обґрунтування головних напрямів реформи вищої школи, а саме: автономії навчальних закладів та академічних свобод; різноманіття професійних програм, впровадження багаторівневої структури освіти; розширення фундаментальної гуманітарної та природничої складових освіти як основи цілісного і системного сприйняття світу; забезпечення якості і наступності освіти введенням міжнародних освітніх стандартів.
Опис: Руденко Н. В. Підготовка студентів технічних спеціальностей із зарубіжних країн у Радянському Союзі: історичний аспект / Н. В. Руденко // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 272-274.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7113
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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