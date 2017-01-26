Короткий огляд (реферат):

Важливістю розробки методолого-теоретичних основ трудового виховання підростаючого покоління як цілеспрямованої педагогічної взаємодії з метою формування трудової свідомості особистості визначається актуальність проблеми політехнічної освіти школярів. Успішно вирішити означені відповідальні завдання можливо, лише спираючись на сучасну теорію політехнічної освіти, яка б містила наукове визначення мети, змісту, організації та методів. На початку 20-х рр. ХХ ст. розпочалося активне упровадження ідеї політехнізму в практику шкільних навчальних закладів. У цей час ставилося завдання ознайомлення учнів з усіма головними галузями виробництва. Знання цих галузей безпосередньо сприймалося як зміст політехнічної освіти. У наш час надзвичайної актуальності набуває питання обґрунтування нових методологічних засад політехнічної освіти, які б відповідали сучасним потребам трудового виховання особистості. У зв’язку з цим убачається перспективним розробка компетентнісно-проектувального підходу, в основу якого покладено творчу проектну діяльність учнів із використанням сучасних інформаційних засобів обробки науково-технічної інформації та створення нових виробничих технологій.