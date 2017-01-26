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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7093

Назва: Концептуальні підходи до визначення змісту політехнічної освіти школярів
Автори: Литвиненко, О.А.
Ключові слова: політехнічна освіта
виховання школярів
ідеї політехнізму
освіта України
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Важливістю розробки методолого-теоретичних основ трудового виховання підростаючого покоління як цілеспрямованої педагогічної взаємодії з метою формування трудової свідомості особистості визначається актуальність проблеми політехнічної освіти школярів. Успішно вирішити означені відповідальні завдання можливо, лише спираючись на сучасну теорію політехнічної освіти, яка б містила наукове визначення мети, змісту, організації та методів. На початку 20-х рр. ХХ ст. розпочалося активне упровадження ідеї політехнізму в практику шкільних навчальних закладів. У цей час ставилося завдання ознайомлення учнів з усіма головними галузями виробництва. Знання цих галузей безпосередньо сприймалося як зміст політехнічної освіти. У наш час надзвичайної актуальності набуває питання обґрунтування нових методологічних засад політехнічної освіти, які б відповідали сучасним потребам трудового виховання особистості. У зв’язку з цим убачається перспективним розробка компетентнісно-проектувального підходу, в основу якого покладено творчу проектну діяльність учнів із використанням сучасних інформаційних засобів обробки науково-технічної інформації та створення нових виробничих технологій.
Опис: Литвиненко О. А. Концептуальні підходи до визначення змісту політехнічної освіти школярів / О. А. Литвиненко // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 237-240.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7093
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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