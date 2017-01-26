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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7093
|Назва:
|Концептуальні підходи до визначення змісту політехнічної освіти школярів
|Автори:
|Литвиненко, О.А.
|Ключові слова:
|політехнічна освіта
виховання школярів
ідеї політехнізму
освіта України
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Важливістю розробки методолого-теоретичних основ трудового виховання підростаючого покоління як цілеспрямованої педагогічної взаємодії з метою формування трудової свідомості особистості визначається актуальність проблеми політехнічної освіти школярів. Успішно вирішити означені відповідальні завдання можливо, лише
спираючись на сучасну теорію політехнічної освіти, яка б містила наукове визначення
мети, змісту, організації та методів. На початку 20-х рр. ХХ ст. розпочалося активне упровадження ідеї політехнізму в практику шкільних навчальних закладів. У цей час ставилося завдання ознайомлення учнів з усіма головними галузями виробництва. Знання цих галузей безпосередньо сприймалося як зміст політехнічної освіти. У наш час надзвичайної актуальності набуває питання обґрунтування нових методологічних засад політехнічної освіти, які б відповідали сучасним потребам трудового виховання особистості. У зв’язку з цим убачається перспективним розробка компетентнісно-проектувального підходу, в основу якого покладено творчу проектну діяльність учнів із використанням сучасних інформаційних засобів обробки науково-технічної інформації та створення нових виробничих технологій.
|Опис:
|Литвиненко О. А. Концептуальні підходи до визначення змісту політехнічної освіти школярів / О. А. Литвиненко // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 237-240.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7093
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
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