DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7090

Назва: Теоретико-методологічні основи реалізації ідеї політехнізму шкільної освіти у дослідженнях вітчизняних учених (60-80 рр. XX ст.)
Автори: Маковський, М.О.
Ключові слова: ідеї політехнізму
політехнічна освіта
трудове виховання
політехнічна школа
освіта 60-80-х рр. XX ст.
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Створення життєздатної системи безперервного навчання й виховання з метою досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливості постійного духовного самовдосконалення кожної особистості, формування інтелектуального й культурного потенціалу як найвищої цінності нації зумовлює необхідність науково-теоретичного обґрунтування інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу, поєднання теоретичних пошуків із ретроспективним аналізом розвитку світової та вітчизняної педагогічної думки. У цьому контексті значної актуальності набуває ідея політехнізму, яка, незважаючи на більш ніж сторічну історію, не отримала загального визначення у педагогічній теорії. Тож метою нашої статті є дослідження теоретико-методологічних засад реалізації ідеї політехнізму шкільної освіти у наукових працях вітчизняних учених періоду 60-80-их рр. ХХ ст. Модернізація змісту загальної середньої освіти, що розпочалася у 60-их рр. ХХ ст., здійснювалася на основі безумовного дотримання принципу політехнізму. У 80-х рр. теорія політехнічної освіти набула особистісного спрямування, збагатилася виховним, психологічним, соціальним, фізіологічним, економічним аспектами.
Опис: Маковський М. О. Теоретико-методологічні основи реалізації ідеї політехнізму шкільної освіти у дослідженнях вітчизняних учених (60-80 рр. XX ст.) / М. О. Маковський // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 226-229.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7090
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
4.14 Маковський.pdf183,72 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок