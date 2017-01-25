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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7090
|Назва:
|Теоретико-методологічні основи реалізації ідеї політехнізму шкільної освіти у дослідженнях вітчизняних учених (60-80 рр. XX ст.)
|Автори:
|Маковський, М.О.
|Ключові слова:
|ідеї політехнізму
політехнічна освіта
трудове виховання
політехнічна школа
освіта 60-80-х рр. XX ст.
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Створення життєздатної системи безперервного навчання й виховання з метою досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливості постійного духовного самовдосконалення кожної особистості, формування інтелектуального й культурного
потенціалу як найвищої цінності нації зумовлює необхідність науково-теоретичного
обґрунтування інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу, поєднання теоретичних пошуків із ретроспективним аналізом розвитку світової та вітчизняної педагогічної думки. У цьому контексті значної актуальності набуває ідея політехнізму, яка, незважаючи на більш ніж сторічну історію, не отримала загального визначення у педагогічній теорії. Тож метою нашої статті є дослідження теоретико-методологічних засад реалізації ідеї політехнізму шкільної освіти у наукових працях вітчизняних учених періоду 60-80-их рр. ХХ ст. Модернізація змісту загальної середньої освіти, що розпочалася у 60-их рр. ХХ ст., здійснювалася на основі безумовного дотримання принципу політехнізму. У 80-х рр. теорія політехнічної освіти набула особистісного спрямування, збагатилася виховним, психологічним, соціальним, фізіологічним, економічним аспектами.
|Опис:
|Маковський М. О. Теоретико-методологічні основи реалізації ідеї політехнізму шкільної освіти у дослідженнях вітчизняних учених (60-80 рр. XX ст.) / М. О. Маковський // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 226-229.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7090
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
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