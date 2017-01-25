Короткий огляд (реферат):

Створення життєздатної системи безперервного навчання й виховання з метою досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливості постійного духовного самовдосконалення кожної особистості, формування інтелектуального й культурного потенціалу як найвищої цінності нації зумовлює необхідність науково-теоретичного обґрунтування інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу, поєднання теоретичних пошуків із ретроспективним аналізом розвитку світової та вітчизняної педагогічної думки. У цьому контексті значної актуальності набуває ідея політехнізму, яка, незважаючи на більш ніж сторічну історію, не отримала загального визначення у педагогічній теорії. Тож метою нашої статті є дослідження теоретико-методологічних засад реалізації ідеї політехнізму шкільної освіти у наукових працях вітчизняних учених періоду 60-80-их рр. ХХ ст. Модернізація змісту загальної середньої освіти, що розпочалася у 60-их рр. ХХ ст., здійснювалася на основі безумовного дотримання принципу політехнізму. У 80-х рр. теорія політехнічної освіти набула особистісного спрямування, збагатилася виховним, психологічним, соціальним, фізіологічним, економічним аспектами.