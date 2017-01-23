DSpace
 

Детальніший пошук
Домівка
 
Перегляд
Фонди
та зібрання
Дати випуску
Автори
Заголовки
Теми
 
Зареєстрованим:
Оновлення на e-mail
Мій архів матеріалів
вхід зареєстрованим
користувачам
Обліковий запис
 
Про DSpace

DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7074

Назва: Політехнізм у сучасній освіті: теорія та практика
Автори: Чернявський, А.А.
Ключові слова: політехнізм в освіті
політехнічна підготовка
шкільна освіта
зміст освіти
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Важливе місце серед дидактичних категорій посідає зміст освіти. Він зазнав якісних змін, оскільки не тільки забезпечує всебічній розвиток, виховання, формування світогляду особистості, а й готує її до життя в суспільстві, до трудової професійної діяльності. На різних етапах розвитку суспільства зміст шкільної освіти під впливом соціально-економічних відносин, рівня розвитку науки, техніки, виробництва, культури, розвитку освіти і шкільної практики об’єктивно впливає на мету і завдання виховання, що ставить суспільство перед школою. Дієвим шляхом досягнення це співвідношення природничих і гуманітарних знань випускника загальноосвітньої школи, на наш погляд, є політехнізація освіти. Потребує подальшої уваги встановлення оптимального співвідношення політехнічних знань, що мають забезпечити розуміння найважливіших закономірностей технічних, технологічних та організаційних процесів, загальних для багатьох галузей промислового і сільськогосподарського виробництва і сфери послуг та вмінь і навичок, необхідних для користування приладами, знаряддями праці. Це в майбутньому допоможе стати випускнику мобільним, конкурентоспроможним, навчить інтегруватися в суспільство, презентувати себе на ринку праці.
Опис: Чернявський А. А. Політехнізм у сучасній освіті: теорія та практика / А. А. Чернявський // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 197-199.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7074
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
4.3 Чернявський.pdf178,19 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Перегляд статистики

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 
Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок