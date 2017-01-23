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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7074
|Назва:
|Політехнізм у сучасній освіті: теорія та практика
|Автори:
|Чернявський, А.А.
|Ключові слова:
|політехнізм в освіті
політехнічна підготовка
шкільна освіта
зміст освіти
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Важливе місце серед дидактичних категорій посідає зміст освіти. Він зазнав якісних змін, оскільки не тільки забезпечує всебічній розвиток, виховання, формування
світогляду особистості, а й готує її до життя в суспільстві, до трудової професійної діяльності. На різних етапах розвитку суспільства зміст шкільної освіти під впливом соціально-економічних відносин, рівня розвитку науки, техніки, виробництва, культури, розвитку освіти і шкільної практики об’єктивно впливає на мету і завдання виховання, що ставить суспільство перед школою. Дієвим шляхом досягнення це співвідношення природничих і гуманітарних знань випускника загальноосвітньої школи, на наш погляд, є політехнізація освіти. Потребує
подальшої уваги встановлення оптимального співвідношення політехнічних знань,
що мають забезпечити розуміння найважливіших закономірностей технічних, технологічних та організаційних процесів, загальних для багатьох галузей промислового і сільськогосподарського виробництва і сфери послуг та вмінь і навичок, необхідних
для користування приладами, знаряддями праці. Це в майбутньому допоможе стати
випускнику мобільним, конкурентоспроможним, навчить інтегруватися в суспільство, презентувати себе на ринку праці.
|Опис:
|Чернявський А. А. Політехнізм у сучасній освіті: теорія та практика / А. А. Чернявський // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 197-199.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7074
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
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