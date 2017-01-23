Короткий огляд (реферат):

Важливе місце серед дидактичних категорій посідає зміст освіти. Він зазнав якісних змін, оскільки не тільки забезпечує всебічній розвиток, виховання, формування світогляду особистості, а й готує її до життя в суспільстві, до трудової професійної діяльності. На різних етапах розвитку суспільства зміст шкільної освіти під впливом соціально-економічних відносин, рівня розвитку науки, техніки, виробництва, культури, розвитку освіти і шкільної практики об’єктивно впливає на мету і завдання виховання, що ставить суспільство перед школою. Дієвим шляхом досягнення це співвідношення природничих і гуманітарних знань випускника загальноосвітньої школи, на наш погляд, є політехнізація освіти. Потребує подальшої уваги встановлення оптимального співвідношення політехнічних знань, що мають забезпечити розуміння найважливіших закономірностей технічних, технологічних та організаційних процесів, загальних для багатьох галузей промислового і сільськогосподарського виробництва і сфери послуг та вмінь і навичок, необхідних для користування приладами, знаряддями праці. Це в майбутньому допоможе стати випускнику мобільним, конкурентоспроможним, навчить інтегруватися в суспільство, презентувати себе на ринку праці.