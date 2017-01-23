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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7071
|Назва:
|Проблема підготовки вчителя біології в умовах переходу шкільної освіти на 12-річний термін навчання
|Автори:
|Матяш, Н.
Астаніна, О.
|Ключові слова:
|підготовка майбутніх вчителів
біологія
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Мета статті полягає у розкритті проблем щодо підготовки висококваліфікованого учителя біології, який відповідав би запитам часу.
Учитель біології зможе бути сучасним і відповідати запитам часу, якщо він матиме достатню загальнокультурну, психолого-педагогічну, предметну та методичну підготовку. Підготовка учителя біології має бути узгоджена зі змінами, що відбулися у змісті та структурі шкільної біологічної освіти.
|Опис:
|Матяш Н. Проблема підготовки вчителя біології в умовах переходу шкільної освіти на 12-річний термін навчання / Н. Матяш, О. Астаніна // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 220-223.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7071
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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