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15 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7071

Назва: Проблема підготовки вчителя біології в умовах переходу шкільної освіти на 12-річний термін навчання
Автори: Матяш, Н.
Астаніна, О.
Ключові слова: підготовка майбутніх вчителів
біологія
Дата публікації: 2008
Короткий огляд (реферат): Мета статті полягає у розкритті проблем щодо підготовки висококваліфікованого учителя біології, який відповідав би запитам часу. Учитель біології зможе бути сучасним і відповідати запитам часу, якщо він матиме достатню загальнокультурну, психолого-педагогічну, предметну та методичну підготовку. Підготовка учителя біології має бути узгоджена зі змінами, що відбулися у змісті та структурі шкільної біологічної освіти.
Опис: Матяш Н. Проблема підготовки вчителя біології в умовах переходу шкільної освіти на 12-річний термін навчання / Н. Матяш, О. Астаніна // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 220-223.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7071
Розташовується у зібраннях:15 Каришинські читання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Matyasch.pdf572,49 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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