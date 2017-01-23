Короткий огляд (реферат):

Мета статті полягає у розкритті проблем щодо підготовки висококваліфікованого учителя біології, який відповідав би запитам часу. Учитель біології зможе бути сучасним і відповідати запитам часу, якщо він матиме достатню загальнокультурну, психолого-педагогічну, предметну та методичну підготовку. Підготовка учителя біології має бути узгоджена зі змінами, що відбулися у змісті та структурі шкільної біологічної освіти.