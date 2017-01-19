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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7044
|Назва:
|Трудове виховання особистості в педагогічній творчості О. Бутовського
|Автори:
|Даниско, О.В.
|Ключові слова:
|виховання особистості
О. Бутовський
трудове виховання
концепції освіти та виховання
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Сучасні зміни в соціально-політичній, економічній та культурній сферах нашої
держави визначають нові вимоги підготовки учнівської молоді до майбутньої трудової діяльності. Необхідність обґрунтування нових підходів до формування всебічно розвинутої особистості, здатної адаптуватися до нових умов життя і праці, зумовлює підвищену увагу до прогресивного історико-педагогічного досвіду, зокрема другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Важливе місце в плеяді визнаних у світі представників вітчизняної педагогічної думки цього періоду належить О. Бутовському (1838 – 1917) – педагогу, вченому й активному громадському діячеві. Сьогодні він знаний здебільшого як один із засновників наукової теорії фізичного виховання, організатор фізкультурно- спортивної та оздоровчої роботи в освітніх закладах. Неоціненним є внесок ученого в розвиток теорії і практики трудового навчання і виховання підростаючого покоління.
|Опис:
|Даниско О. В. Трудове виховання особистості в педагогічній творчості О. Бутовського / О. В. Даниско // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 149-152.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7044
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
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