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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7043

Назва: Політехнічна освіта в Україні та Англії: історичні паралелі (XIX - початок XX ст.)
Автори: Головко, І.О.
Ключові слова: політехнізм
зародження політехнізму
освіта України
освіта Англії
трудове навчання
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): У зв’язку з актуальністю проблеми і для нашої системи освіти, вбачається цікавим в історичних паралелях виявити певні закономірності розвитку політехнічної освіти в Україні та Англії ХІХ – початку ХХ ст., як однієї з ознак загального процесу розвитку освіти, що й стало метою даної публікації.Цілком зрозуміло, що еволюційний шлях системи освіти кожної країни спирається на власну історію, традиції, рівень соціально-економічного розвитку, інститути соціально-економічної системи. У зв’язку з цим потрібно використовувати не лише сучасний, але й історичний досвід економічно та соціально розвинених західних держав. Адже сучасній освіті України доводиться долати деякі проблеми, які були актуальними для Європи ще наприкінці ХІХ ст.
Опис: Головко І. О. Політехнічна освіта в Україні та Англії: історичні паралелі (XIX - початок XX ст.) / І. О. Головко // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 145-149.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7043
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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