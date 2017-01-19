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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7043
|Назва:
|Політехнічна освіта в Україні та Англії: історичні паралелі (XIX - початок XX ст.)
|Автори:
|Головко, І.О.
|Ключові слова:
|політехнізм
зародження політехнізму
освіта України
освіта Англії
трудове навчання
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|У зв’язку з актуальністю проблеми і для нашої системи освіти, вбачається цікавим
в історичних паралелях виявити певні закономірності розвитку політехнічної освіти
в Україні та Англії ХІХ – початку ХХ ст., як однієї з ознак загального процесу розвитку
освіти, що й стало метою даної публікації.Цілком зрозуміло, що еволюційний шлях системи освіти кожної країни спирається на власну історію, традиції, рівень соціально-економічного розвитку, інститути соціально-економічної системи. У зв’язку з цим потрібно використовувати не лише сучасний, але й історичний досвід економічно та соціально розвинених західних держав.
Адже сучасній освіті України доводиться долати деякі проблеми, які були актуальними для Європи ще наприкінці ХІХ ст.
|Опис:
|Головко І. О. Політехнічна освіта в Україні та Англії: історичні паралелі (XIX - початок XX ст.) / І. О. Головко // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 145-149.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7043
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
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