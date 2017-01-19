Короткий огляд (реферат):

У зв’язку з актуальністю проблеми і для нашої системи освіти, вбачається цікавим в історичних паралелях виявити певні закономірності розвитку політехнічної освіти в Україні та Англії ХІХ – початку ХХ ст., як однієї з ознак загального процесу розвитку освіти, що й стало метою даної публікації.Цілком зрозуміло, що еволюційний шлях системи освіти кожної країни спирається на власну історію, традиції, рівень соціально-економічного розвитку, інститути соціально-економічної системи. У зв’язку з цим потрібно використовувати не лише сучасний, але й історичний досвід економічно та соціально розвинених західних держав. Адже сучасній освіті України доводиться долати деякі проблеми, які були актуальними для Європи ще наприкінці ХІХ ст.