Короткий огляд (реферат):

Аналіз професійного вибору випускників свідчить про те, що їх вибір спрямований на престижні професії (юрист, менеджер, економіст тощо), а робітничі професії не користуються попитом у сучасної молоді. Тому дуже багато залежить від того, який вибір у професійному відношенні майбутній кадровий потенціал України зробить та яку професію отримає. Саме тут велику роль відіграє політехнізм як одна з провідних педагогічних ідей підготовки майбутнього фахівця. Сучасний ринок праці потребує висококваліфікованих спеціалістів робітничих професій, тому питання підготовки працівників цих спеціальностей стоїть на сьогодні досить гостро і потребує знаходження шляхів її вирішення.