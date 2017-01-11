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Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6984

Назва: Специфіка політехнічної освіти в умовах культурно-технологічного середовища
Автори: Тонконог, І.О.
Ключові слова: політехнічна освіта
актуалізація ідей політехнізму
педагогічні ідеї
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Аналіз професійного вибору випускників свідчить про те, що їх вибір спрямований на престижні професії (юрист, менеджер, економіст тощо), а робітничі професії не користуються попитом у сучасної молоді. Тому дуже багато залежить від того, який вибір у професійному відношенні майбутній кадровий потенціал України зробить та яку професію отримає. Саме тут велику роль відіграє політехнізм як одна з провідних педагогічних ідей підготовки майбутнього фахівця. Сучасний ринок праці потребує висококваліфікованих спеціалістів робітничих професій, тому питання підготовки працівників цих спеціальностей стоїть на сьогодні досить гостро і потребує знаходження шляхів її вирішення.
Опис: Тонконог І.О. Специфіка політехнічної освіти в умовах культурно-технологічного середовища / І.О. Тонконог // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 44-46.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6984
Розташовується у зібраннях:Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
1 л Тонконог.pdf145,16 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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