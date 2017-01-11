|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6984
|Назва:
|Специфіка політехнічної освіти в умовах культурно-технологічного середовища
|Автори:
|Тонконог, І.О.
|Ключові слова:
|політехнічна освіта
актуалізація ідей політехнізму
педагогічні ідеї
|Дата публікації:
|2014
|Короткий огляд (реферат):
|Аналіз професійного вибору випускників свідчить про те, що їх вибір спрямований на престижні професії (юрист, менеджер, економіст тощо), а робітничі професії не користуються попитом у сучасної молоді. Тому дуже багато залежить від того, який вибір у професійному відношенні майбутній кадровий потенціал України зробить та яку професію отримає. Саме тут велику роль відіграє політехнізм як одна з провідних педагогічних ідей підготовки майбутнього фахівця. Сучасний ринок праці потребує висококваліфікованих спеціалістів робітничих
професій, тому питання підготовки працівників цих спеціальностей стоїть на сьогодні досить гостро і потребує знаходження шляхів її вирішення.
|Опис:
|Тонконог І.О. Специфіка політехнічної освіти в умовах культурно-технологічного середовища / І.О. Тонконог // Дидаскал. - 2014. - № 14. - С. 44-46.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6984
|Розташовується у зібраннях:
|Дидаскал 14 (2014). Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.