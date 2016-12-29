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DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Філології та журналістики >
Кафедра світової літератури >
Навчальні та методичні матеріали >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6934

Назва: English Summer Camps: Teaching Guidebook
Автори: Зуєнко, М.О.
Капустян, І.І.
Ключові слова: методичні рекомендації
літній табір
англійська мова
Дата публікації: 2016
Короткий огляд (реферат): Методичні рекомендації.
мовний табір
Опис: Методичні рекомендації «English Summer Camps: Teaching Guidebook» / відп.ред. та укл. М. О. Зуєнко, І. І. Капустян. – ПНПУ імені В. Г. Короленка. – 2016 . – 91 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6934
Розташовується у зібраннях:Навчальні та методичні матеріали

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
SummerCamp_book.pdf2,29 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
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