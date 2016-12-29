|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Філології та журналістики >
Кафедра світової літератури >
Навчальні та методичні матеріали >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6934
|Назва:
|English Summer Camps: Teaching Guidebook
|Автори:
|Зуєнко, М.О.
Капустян, І.І.
|Ключові слова:
|методичні рекомендації
літній табір
англійська мова
|Дата публікації:
|2016
|Короткий огляд (реферат):
|Методичні рекомендації.
мовний табір
|Опис:
|Методичні рекомендації «English Summer Camps: Teaching Guidebook» / відп.ред. та укл. М. О. Зуєнко, І. І. Капустян. – ПНПУ імені В. Г. Короленка. – 2016 . – 91 с.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6934
|Розташовується у зібраннях:
|Навчальні та методичні матеріали
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.