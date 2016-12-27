Короткий огляд (реферат):

У пропонованому виданні вперше зроблена спроба розкриття змісту курсу педагогіки в закладах вищої педагогічної освіти на підґрунті вітчизняного історико-педагогічного досвіду, представлено в творчості 25 видатних українських педагогів. Підручник рекомендований студентам, викладачам, учителям і учням, які високо цінують національні здобутки і присвячують своє навчання та діяльність сучасному і майбутньому України. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.