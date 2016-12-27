|
|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки >
Навчальні та методичні матеріали >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6925
|Назва:
|25 видатних українських педагогів
|Автори:
|Бардінова, В.Д.
Безобразова, Л.Л.
Бойко, А.М.
Гриньова, М.В.
Гнізділова, О.А.
Дем’яненко, Н.М.
Дем’янко, Н.Ю.
Ільченко, О.Ю.
Кравченко, І.В.
Кривонос, І.Ф.
Лиманський, П.Т.
Лутфуллін, В.С.
Манжелій, Н.М.
Машкіна, С.В.
Мокляк, В.М.
Петренко, Л.М.
Погребняк, В.А.
Пусепліна, Н.М.
Федій, О.А.
Семеновська, Л.А.
Тищенко, Т.М.
Цина, В.І.
Фазан, В.В.
Хоменко, А.В.
Юрас, І.І.
|Ключові слова:
|педагог
педагогіка
підручник
Алчевська Х.Д.
Короленко В.Г.
Пирогов М.І.
Вернадський В.І.
Ващенко Г.Г.
Верховинець В.В.
Леся Українка
Огієнко І.І.
Сікорський І.О.
Грінченко Б.Д.
Верховинець В.М.
Макаренко А.С.
Франко І.Я.
Ушинський К.Д.
Леонтович М.Д.
Сковорода Г.С.
Духнович О.В.
Вернадський В.І.
Захаренко О.А.
Котляревський І.П.
Драгоманов М.П.
Костюк Г.С.
Сухомлинський В.О.
Остроградський М.В.
Шевченко Т.Г.
Русова С.Ф.
Юркевич П.Д.
Леонтович М.Д.
|Дата публікації:
|2016
|Короткий огляд (реферат):
|У пропонованому виданні вперше зроблена спроба розкриття змісту курсу педагогіки в закладах вищої педагогічної освіти на підґрунті вітчизняного історико-педагогічного досвіду, представлено в творчості 25 видатних українських педагогів. Підручник рекомендований студентам, викладачам, учителям і учням, які високо цінують національні здобутки і присвячують своє навчання та діяльність сучасному і майбутньому України.
Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
|Опис:
|25 видатних українських педагогів : підручник / за ред. А. М. Бойко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, 2016. – 370 с.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6925
|Розташовується у зібраннях:
|Навчальні та методичні матеріали
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.