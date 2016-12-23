Короткий огляд (реферат):

Не дивлячись на те, що «до проблем, від розв’язання яких залежить майбутнє людського роду, безумовно належить екологічна» і що пройшло більше шести років з моменту як прийнята «Концепція екологічної освіти в Україні» викладання екології не стало лейтмотивом всієї освітньої і виховної роботи всіх закладів освіти. Основною причиною цього явища, на нашу думку, є те, що екологія як самостійна дисципліна не викладається с середній школі, а у вищій школі в зв’язку з цим не можна підготувати повноцінного вчителя еколога. Проблема підготовки викладачів екології для школи і для вузів постійно турбує наукову громадськість.