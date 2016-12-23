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15 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6923

Назва: Методика навчання екології: проблеми викладання
Автори: Паливода, М.Г.
Ключові слова: методика навчання
екологія
Дата публікації: 2008
Короткий огляд (реферат): Не дивлячись на те, що «до проблем, від розв’язання яких залежить майбутнє людського роду, безумовно належить екологічна» і що пройшло більше шести років з моменту як прийнята «Концепція екологічної освіти в Україні» викладання екології не стало лейтмотивом всієї освітньої і виховної роботи всіх закладів освіти. Основною причиною цього явища, на нашу думку, є те, що екологія як самостійна дисципліна не викладається с середній школі, а у вищій школі в зв’язку з цим не можна підготувати повноцінного вчителя еколога. Проблема підготовки викладачів екології для школи і для вузів постійно турбує наукову громадськість.
Опис: Паливода М. Г. Методика навчання екології: проблеми викладання / М. Г. Паливода // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 123-124.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6923
Розташовується у зібраннях:15 Каришинські читання

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