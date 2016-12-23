Короткий огляд (реферат):

Учителю хімії в процесі підготовки до уроків чи позакласних заходів часто доводиться стикатися з проблемами зв’язку хімії з іншими науками. Так, під час вивчення періодичної системи хімічних елементів учитель спирається на наявні знання учнів про будову атомів; розглядаючи алотропні видозміни кисню, варто приділити увагу проблемі охорони озонового шару; аналізуючи особливості будівельних матеріалів, доцільно ознайомитися з історією виробництва скла, гончарного виробництва; вивчаючи метали, звернутися до проблеми покладів корисних копалин тощо. Крім того, щоб доступніше пояснити певний матеріал, необхідно звернутися до іншого. Знайомлячи учнів з хімічними символами та їх вимовою, можна розкрити значення слова, навівши його переклад з іншої мови; вивчаючи особливості повітря, показати будову й особливості атмосфери; говорячи про металургію, доцільно ознайомити учнів з хімічними професіями; аналізуючи екологічні проблеми, не можна залишити без уваги хімічні процеси, що сприяють забрудненню навколишнього середовища, та ін.