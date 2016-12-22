|
DSpace of Korolenko poltava national pedagogical university >
Факультети та кафедри >
Кафедри >
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
15 Каришинські читання >
|
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6920
|Назва:
|Генэстетика – новая плоскость соприкосновения науки и искусства
|Автори:
|Лядский, И.К.
|Ключові слова:
|генетика
наука
мистецтво
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Наука (в том числе биологическая) и искусство являются одними из основных способов мироощущения и отображения действительности. Но методы их реализации в основном отличаются. Искусство главным образом построено на эмоциональном аспекте человеческого бытия и отображает окружающий мир через призму внутренних переживаний личности; наука же акцентируется на логичной доказуемости своего предмета/объекта, часто пренебрегая красотой во имя истины и непоколебимых аксиом.
Но эти формы мироощущения не могут существовать долгое время отдельно, поскольку они связаны незримыми нитями общности своих целей и конечного результата – сделать жизнь людей лучше и дать им возможность
познать большее.
Искусство очень часто обращается к достижениям науки в поисках свежих идей и вдохновения, а наука с помощью искусства доносит свои открытия широкой общественности, невосприимчивой сухим догмам и формулам.
В процессе симбиоза биологии с литературой, живописью, кинематографом человечеству стали доступны прекрасные произведения, посвященные жизни животных и растений, взаимосвязи всего живого на Земле, космической роли биосферы, возможным формам альтернативной жизни на других планетах и многие другие общебиологические доктрины.
|Опис:
|Лядский И. К. Генэстетика – новая плоскость соприкосновения науки и искусства / И. К. Лядский // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 117-119.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6920
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.