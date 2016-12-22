Короткий огляд (реферат):

Наука (в том числе биологическая) и искусство являются одними из основных способов мироощущения и отображения действительности. Но методы их реализации в основном отличаются. Искусство главным образом построено на эмоциональном аспекте человеческого бытия и отображает окружающий мир через призму внутренних переживаний личности; наука же акцентируется на логичной доказуемости своего предмета/объекта, часто пренебрегая красотой во имя истины и непоколебимых аксиом. Но эти формы мироощущения не могут существовать долгое время отдельно, поскольку они связаны незримыми нитями общности своих целей и конечного результата – сделать жизнь людей лучше и дать им возможность познать большее. Искусство очень часто обращается к достижениям науки в поисках свежих идей и вдохновения, а наука с помощью искусства доносит свои открытия широкой общественности, невосприимчивой сухим догмам и формулам. В процессе симбиоза биологии с литературой, живописью, кинематографом человечеству стали доступны прекрасные произведения, посвященные жизни животных и растений, взаимосвязи всего живого на Земле, космической роли биосферы, возможным формам альтернативной жизни на других планетах и многие другие общебиологические доктрины.