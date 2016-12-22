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15 Каришинські читання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6918

Назва: Особливості викладання анатомії людини у вищому навчальному закладі в умовах кредитно-модульної системи навчання
Автори: Корчан, Н.О.
Ключові слова: анатомія людини
вищий навчальний заклад
кредитно-модульна система
навчання
Дата публікації: 2008
Короткий огляд (реферат): У зв’язку з сучасними тенденціями розвитку біологічних наук, майбутні вчителі повинні, по мірі можливого, акцентувати увагу на значимості знань з анатомії не лише для викладення цього предмету в школі, а й для практичного застосування. Вивчити значення анатомії людини для психології і педагогіки. Необхідність для педагогів і вихователів знання будови організму дитини неодноразово підкреслювалася вченими. Щоб виховати здоровим підростаюче покоління треба знати основні особливості будови та розвитку дитячого організму. Насамперед знання анатомо-фізіологічних особливостей потрібне для правильної організації і проведення навчальної і виховної роботи з дітьми, а також при розробці і проведенні заходів з особистої і та громадської гігієни як у школі, так і у сім'ї; для контролю за фізичним розвитком дітей, формуванням різних їх особливостей, в тому числі і рухових навичок, уміння обгрунтувати правила особистої гігієни, для організації раціонального харчування, тренування організму, надання першої медичної допомоги, а також для дотримання здорового способу життя та профілактики девіантної поведінки.
Опис: Корчан Н. О. Особливості викладання анатомії людини у вищому навчальному закладі в умовах кредитно-модульної системи навчання / Н. О. Корчан // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 114-115.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6918
Розташовується у зібраннях:15 Каришинські читання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
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