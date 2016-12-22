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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6918
|Назва:
|Особливості викладання анатомії людини у вищому навчальному закладі в умовах кредитно-модульної системи навчання
|Автори:
|Корчан, Н.О.
|Ключові слова:
|анатомія людини
вищий навчальний заклад
кредитно-модульна система
навчання
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|У зв’язку з сучасними тенденціями розвитку біологічних наук, майбутні вчителі повинні, по мірі можливого, акцентувати увагу на значимості знань з анатомії не лише для викладення цього предмету в школі, а й для практичного застосування.
Вивчити значення анатомії людини для психології і педагогіки. Необхідність для педагогів і вихователів знання будови організму дитини неодноразово підкреслювалася вченими. Щоб виховати здоровим підростаюче покоління треба знати основні особливості будови та розвитку дитячого організму. Насамперед знання анатомо-фізіологічних особливостей потрібне для правильної організації і проведення навчальної і виховної роботи з дітьми, а також при розробці і проведенні заходів з особистої і та громадської гігієни як у школі, так і у сім'ї; для контролю за фізичним розвитком дітей, формуванням різних їх особливостей, в тому числі і рухових навичок, уміння обгрунтувати правила особистої гігієни, для організації раціонального харчування, тренування організму, надання першої медичної допомоги, а також для дотримання здорового способу життя та профілактики девіантної поведінки.
|Опис:
|Корчан Н. О. Особливості викладання анатомії людини у вищому навчальному закладі в умовах кредитно-модульної системи навчання / Н. О. Корчан // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 114-115.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6918
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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