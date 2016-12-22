Короткий огляд (реферат):

У зв’язку з сучасними тенденціями розвитку біологічних наук, майбутні вчителі повинні, по мірі можливого, акцентувати увагу на значимості знань з анатомії не лише для викладення цього предмету в школі, а й для практичного застосування. Вивчити значення анатомії людини для психології і педагогіки. Необхідність для педагогів і вихователів знання будови організму дитини неодноразово підкреслювалася вченими. Щоб виховати здоровим підростаюче покоління треба знати основні особливості будови та розвитку дитячого організму. Насамперед знання анатомо-фізіологічних особливостей потрібне для правильної організації і проведення навчальної і виховної роботи з дітьми, а також при розробці і проведенні заходів з особистої і та громадської гігієни як у школі, так і у сім'ї; для контролю за фізичним розвитком дітей, формуванням різних їх особливостей, в тому числі і рухових навичок, уміння обгрунтувати правила особистої гігієни, для організації раціонального харчування, тренування організму, надання першої медичної допомоги, а також для дотримання здорового способу життя та профілактики девіантної поведінки.