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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6911
|Назва:
|Методична система формування цілісності знань про природу
|Автори:
|Гуз, К.Ж.
|Ключові слова:
|природа
цілісність знань
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|Розроблена методична система формування цілісних знань про природу предметів освітньої галузі “Природознавство”. В методичних основах до неї втілені п’ять рівнів формування цілісності знань про природу (мал. 1) та науково-методичний супровід впровадження методичної системи формування цілісності знань про природу у практику загальноосвітньої школи та післядипломної педагогічної освіти.
Перший рівень методичної системи складає зміст онтодидактичного стрижня цілісності знань, який задається Державним стандартом і включає метапредметні компоненти змісту освітньої галузі «Природознавство», які визначаються її загальноприродничою складовою: реальні об’єкти, які учні спостерігають, вивчають, досліджують безпосередньо в своєму середовищі життя; загальноприродничі поняття (цілісність знань про природу, природничо-наукова картина світу, її еволюція, образ природи, основи формування цих систем знань, методи пізнання природи). Втілення цього рівня в методичну систему обумовлюється концепцією цілісної природничо-наукової освіти, технологією формування цілісності знань, основним принципом якої є неперервна сутнісна інтеграція елементів змісту знань про природу.
|Опис:
|Гуз К. Ж. Методична система формування цілісності знань про природу / К. Ж. Гуз // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 95-97.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6911
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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