Короткий огляд (реферат):

Розроблена методична система формування цілісних знань про природу предметів освітньої галузі “Природознавство”. В методичних основах до неї втілені п’ять рівнів формування цілісності знань про природу (мал. 1) та науково-методичний супровід впровадження методичної системи формування цілісності знань про природу у практику загальноосвітньої школи та післядипломної педагогічної освіти. Перший рівень методичної системи складає зміст онтодидактичного стрижня цілісності знань, який задається Державним стандартом і включає метапредметні компоненти змісту освітньої галузі «Природознавство», які визначаються її загальноприродничою складовою: реальні об’єкти, які учні спостерігають, вивчають, досліджують безпосередньо в своєму середовищі життя; загальноприродничі поняття (цілісність знань про природу, природничо-наукова картина світу, її еволюція, образ природи, основи формування цих систем знань, методи пізнання природи). Втілення цього рівня в методичну систему обумовлюється концепцією цілісної природничо-наукової освіти, технологією формування цілісності знань, основним принципом якої є неперервна сутнісна інтеграція елементів змісту знань про природу.