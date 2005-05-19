Короткий огляд (реферат):

19 травня 2005 року Україна підписала Болонську декларацію і визначила шлях, по якому піде розвиток вищої освіти – кредитно-модульна система навчання. Завдання полягає в тому, щоб удосконалювати цю систему, вивчати і поширювати накопичений за ці роки досвід. За навчальним планом, відповідно системі ECTS, курс «Фізіологія рослин» складається з 4,5 кредитів, має 6 змістовних модулів, 3 залікові кредити (1,2 та третій кредит з польової практики). Загальна кількість годин – 162, з них: лекції – 32 години, лабораторні – 50 годин, самостійна робота – 80 годин. Вид контролю – іспит з навчального курсу та залік з польової практики.