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15 Каришинські читання >
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http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6910
|Назва:
|Програма навчального курсу «Фізіологія рослин» за вимогами кредитно-модульної системи
|Автори:
|Грицайчук, В.В.
Потапенко, Г.С.
|Ключові слова:
|кредитно-модульна система
фізіологія рослин
|Дата публікації:
|2008
|Короткий огляд (реферат):
|19 травня 2005 року Україна підписала Болонську декларацію і визначила шлях, по якому піде розвиток вищої освіти – кредитно-модульна система навчання. Завдання полягає в тому, щоб удосконалювати цю систему, вивчати і поширювати накопичений за ці роки досвід.
За навчальним планом, відповідно системі ECTS, курс «Фізіологія рослин» складається з 4,5 кредитів, має 6 змістовних модулів, 3 залікові кредити (1,2 та третій кредит з польової практики). Загальна кількість годин – 162, з них: лекції – 32 години, лабораторні – 50 годин, самостійна робота – 80 годин. Вид контролю – іспит з навчального курсу та залік з польової практики.
|Опис:
|Грицайчук В. В. Програма навчального курсу «Фізіологія рослин» за вимогами кредитно-модульної системи / В. В. Грицайчук, Г. С. Потапенко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 93-94.
|URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
|http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6910
|Розташовується у зібраннях:
|15 Каришинські читання
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